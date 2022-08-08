На юго-востоке Турции начался очередной этап борьбы с терроризмом

В провинции Мардин на юго-востоке Турции начался тридцать первый этап антитеррористической операции Eren Abluka, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В МВД Турции сообщили, что 528 бойцов спецназа полиции и жандармерии в составе 44 операционных групп прочесывают район Багок на предмет наличия и ликвидации боевиков кровавой организации.

Цель операции - борьба с террористической организацией РПК и полное искоренение преступности на юго-западе страны.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей. США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.