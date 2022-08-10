Наша солидарность со Словенией станет сильнее во всех областях - Эрдоган

Президенты Турции и Словении Реджеп Тайип Эрдоган и Борут Пахор после встречи один на один, межделегационных переговоров и церемонии подписания соглашений в Президентском комплексе провели совместную пресс-конференцию, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

В начале своего выступления Эрдоган поприветствовал Пахора и выразил свое удовлетворение в связи с визитом президента Словении.

Напомнив, что он с президентом Словении Пахором в последний раз встречался в марте 2021 года на дипломатическом форуме в Анталье и провел с ним всестороннюю встречу, Эрдоган сказал:

«Г-н Пахор стал первым лидером страны Европейского Союза, посетившим Турцию после вероломной попытки государственного переворота 15 июля, продемонстрировал свою солидарность. Он сделал то, что достойно нашего стратегического партнерства. Я хотел бы еще раз поблагодарить его за искреннюю дружбу и поддержку. Г-н Пахор вчера посетил 13-ю конференцию послов и выступил перед ними. Он поделился своим ценным опытом и взглядами с нашими послами».

Отметив, что они отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Турцией и Словенией, президент Эрдоган добавил, что на сегодняшней встрече они подробно обсудили двусторонние отношения. Президент Турции сказал, что стороны довольны развитием сотрудничества практически во всех областях, особенно в экономике, торговле, промышленности, науке, технологиях и транспорте».

- «Мы стремимся поднять уровень отношений еще выше»

Подчеркнув, что Соглашение о стратегическом партнерстве, которое они подписали 11 лет назад в качестве двух премьер-министров, оказало положительный эффект на укрепление отношений между странами, президент Эрдоган продолжил свое выступление следующими словами:

«Объем нашей двусторонней торговли в прошлом году достиг объема, примерно, 2,3 миллиарда долларов. Мы стремимся увеличить эту цифру, которая не в полной мере отражает наш реальный потенциал. 9-е заседание Совместной экономической комиссии Турции и Словении, которое мы организуем в нашей стране будет очень полезным в этом отношении. Как два союзника по НАТО, мы предпримем много общих инициатив, особенно в оборонной промышленности.

Мы рады, что турецкие компании участвуют в строительстве тоннеля Караванке и железной дороги Копер-Дивача, которые являются одними из самых важных инфраструктурных проектов в Словении. Мы поощряем наши компании к увеличению взаимных инвестиций. Считаю, что встреча за круглым столом, проведенная г-ном Пахором с представителями нашего делового мира, организованная DEIK, также была очень продуктивной».

- «Сотрудничество вносит большой вклад в региональный мир и стабильность»

Заявив, что они обменялись мнениями с президентом Словении Пахором по региональным и глобальным вопросам, особенно по событиям в Украине и на Балканах, Эрдоган добавил:

«Дружеские отношения и сотрудничество между Турцией и Словенией вносят большой вклад в региональный мир и стабильность. Я верю, что наша солидарность, основанная на дружбе, союзничестве и стратегическом партнерстве, будет укрепляться во всех областях, включая вступление Турции в Европейский Союз. Г-н Пахор, во время своего пребывания на посту президента продемонстрировал искреннюю позицию, охватывающую все слои общества».

Президент Эрдоган в завершении своего выступления выразил самые искренние слова в адрес президента и народа Словении:

«Мы очень рады, что в 2020 году Люблянская мечеть и Исламский культурный центр были введены в эксплуатацию. Образцовым отношением для моего дорогого друга является посещение мечети и культурного центра, обмен поздравлениями с религиозными праздниками мусульман и участие в памятных мероприятиях. Я уверен, что г-н Пахор продолжит вносить вклад как в развитие своей страны, так и в международную политику в качестве государственного деятеля после того, как он завершит исполнение своих обязанностей в декабре этого года.

Я хотел бы еще раз поблагодарить президента и его делегацию за их визит в нашу страну и передать привет дружественному и союзному словенскому народу от себя и от имени своего народа».