Центробанк Турции снизил учетную ставку до 13%. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора в четверг.

С декабря 2021 года ставка составляла 14%.

Решение турецкого ЦБ стало неожиданным для большинства аналитиков, которые считали, что она останется неизменной. Как отмечает телеканал CNN Türk, ЦБ Турции мог пересмотреть ставку на фоне поступления в страну значительного объема валюты.

Местные и западные экономисты ранее неоднократно рекомендовали повысить учетную ставку для стабилизации ситуации на финансовых рынках Турции.