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Центробанк Турции снизил учетную ставку до 13%

Турция Материалы 18 августа 2022 15:24 (UTC +04:00)
Центробанк Турции снизил учетную ставку до 13%

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Центробанк Турции снизил учетную ставку до 13%. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора в четверг.

С декабря 2021 года ставка составляла 14%.

Решение турецкого ЦБ стало неожиданным для большинства аналитиков, которые считали, что она останется неизменной. Как отмечает телеканал CNN Türk, ЦБ Турции мог пересмотреть ставку на фоне поступления в страну значительного объема валюты.

Местные и западные экономисты ранее неоднократно рекомендовали повысить учетную ставку для стабилизации ситуации на финансовых рынках Турции.

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