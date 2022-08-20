...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 5 террористов

Турция Материалы 20 августа 2022 08:01 (UTC +04:00)
ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии 5 террористов

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Турецкие силы безопасности нейтрализовали пятерых боевиков террористической организации РПК/YPG на севере Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции, передает Trend.

Согласно сообщению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".

"Пятеро террористов РПК/YPG, которые пытались атаковать район операции "Источник мира", были нейтрализованы в ходе успешной операции", - говорится в заявлении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости