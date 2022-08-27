Анкара призвала Макрона признать проблемы колониального прошлого Франции

МИД Турции осудил антитурецкие высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, озвученные в ходе визита в Алжир, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого, и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ведомстве подчеркнули недопустимость обвинений глава Франции в адрес Турции.

В Анкаре привлекли внимание к активному развитию взаимовыгодного сотрудничества между Алжиром и Турцией, входящей в число стратегических партнеров Африканского союза.

"Если Париж полагает, что на африканском континенте имеет место негативное восприятие Франции, то причиной тому является колониальное прошлое, а также попытки и сегодня сохранить различными методами былое влияние на континенте. Франция должна принять реалии и попытаться изменить подходы. Парижу нужно в первую очередь признать проблемы, связанные со своим прошлым и попытаться их решить, а не перекладывать вину на плечи других стран. Это претит социальным реалиям и историческим фактам, а также является показателем искаженного восприятия определенных политиков", - говорится в документе.