С начала операции Pençe-Kilit нейтрализован 371 террорист - Акар

В зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака с 17 апреля нейтрализован 371 террорист. Об этом сообщил журналистам министр нацообороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам министра, на 148-й день операции, охватившей три района Ирака, уничтожены более 400 убежищ террористов, обнаружены и обезврежены более двух тысяч взрывных устройств.

«Мы полны решимости устранить угрозу терроризма в отношении 85 млн граждан Турции», - сказал турецкий министр.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране РПК действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).