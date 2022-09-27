Турция ожидает от всех стран солидарности в борьбе с терроризмом - Эрдоган

Турция ожидает от всех зарубежных стран, в особенности от соседей, сотрудничества в борьбе с проявлениями терроризма, в том числе в вопросе выдачи лиц, причастных к кровавым организациям. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник перед функционерами правящей партии в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкого государства раскритиковал действия стран Запада, отметив, что лица, причастные к террористическим организациям «сегодня вольготно разгуливают на улицах стран Европы».

Глава государства отметил, что страны Запада уже 11 лет игнорируют трагедию лиц, бегущих от кровопролития в своих странах.

«На Западе предпочитают не видеть все эти трагедии. Не предпринимается никаких шагов по предотвращению конфликтов и недопущению формирования новых волн миграции. При этом часть лагерей для беженцев и мигрантов выделяются для размещения террористов, наглядным примером чему является лагерь «Лаврион» в Греции. Террористы, бегущие от ударов ВС Турции в Сирии и на севере Ирака, размещаются в этих лагерях. Те, из стран, кто заявляет о принципах добрососедства, должны в первую очередь противостоять этой своре врагов человечества и демократии», - отметил Эрдоган.

Президент привлек внимание к напряженности в регионе, связанной с провокациями Греции.

«Нам прекрасно известны истинные цели кругов, провоцирующих Грецию на противостояние с Турцией. Турция осуждает любые попытки превращения Эгейского и Средиземного морей в зоны противостояния и кровопролития. Мы выступаем за мир и стабильность», - подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, вооружение, размещаемое Грецией на островах, а также вблизи сухопутной границы с Турцией - в регионе Западная Тракия, не пугает Анкару, потому, что мощь Турции намного больше. «Вместе с тем, хотелось быть предупредить [греческий народ] об угрозе негласной оккупации страны», - отметил Эрдоган.

В Афинах глубоко ошибаются полагая, что их спасет поддержка, поступающая от США и стран Европы. Не поможет!, отметил президент Турции.