Аэропорт Стамбула - лидер Европы по количеству авиарейсов

Из Стамбульского аэропорта в период с 19 по 16 сентября выполнено наибольшее количество рейсов в Европе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), из аэропорта турецкого мегаполиса 19-26 сентября выполнено наибольшее количество рейсов - в среднем 1286 рейсов в сутки.

В то же время авиакомпания Türk Hava Yolları заняла третье место в Европе по числу совершенных рейсов - в среднем 1376 за сутки.

Таким образом, «Стамбульский аэропорт» обошел по количеству выполненных за неделю рейсов аэропорты: «Схипхол» (Амстердам) - 1272 рейсов за сутки и Шарль де Голль (Париж) – 1236 рейсов за сутки.