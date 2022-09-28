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Аэропорт Стамбула - лидер Европы по количеству авиарейсов

Турция Материалы 28 сентября 2022 03:57 (UTC +04:00)
Аэропорт Стамбула - лидер Европы по количеству авиарейсов

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Из Стамбульского аэропорта в период с 19 по 16 сентября выполнено наибольшее количество рейсов в Европе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), из аэропорта турецкого мегаполиса 19-26 сентября выполнено наибольшее количество рейсов - в среднем 1286 рейсов в сутки.

В то же время авиакомпания Türk Hava Yolları заняла третье место в Европе по числу совершенных рейсов - в среднем 1376 за сутки.

Таким образом, «Стамбульский аэропорт» обошел по количеству выполненных за неделю рейсов аэропорты: «Схипхол» (Амстердам) - 1272 рейсов за сутки и Шарль де Голль (Париж) – 1236 рейсов за сутки.

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