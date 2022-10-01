Экспорт Турции в августе вырос на 13,1% до $21,3 млрд

Объем турецкого экспорта увеличился в августе на 13,1 процента по сравнению аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 21 млрд 337 млн долларов. Такие данные приводят Статистический институт Турции и Минторговли страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Импорт товаров в Турцию за рассматриваемый период составил 32 млрд. 531 млн долларов, что на 40,4 процента выше показателей 2021 года.

Дефицит внешней торговли возрос на 159,9 процента, достигнув отметки в 11 млрд 194 млн долларов.

Соотношение экспорта к импорту по сравнению с августом прошлого года снизилось с 81,4 процента до 65,6 процента.

В январе-августе 2022 года экспорт увеличился на 18,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (до 165 млрд 608 млн долларов). Импорт возрос на 40,7 процента - до 239 млрд 43 млн долларов.

Дефицит внешней торговли за первые восемь месяцев текущего года вырос на 146,3 процента (до 73 млрд 435 млн долларов). Если в январе-августе 2021 года соотношение экспорта и импорта составляло 82,5 процента, то в аналогичный период текущего года оно снизилось до 69,3 процента.