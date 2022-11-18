Укладка труб к месторождению газа в Черном море завершена - министр

В Турции продолжаются работы по реализации проекта обеспечения поставок к 2023 году газа с турецкого месторождения «Сакарья» в Черном море, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Прокладка труб на суше и под водой завершена. Система подачи газа потребителям готова", - сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Дёнмез в эфире телеканала NTV.

По его словам, ресурсами открытых в Черном море месторождений Турции можно будет пользоваться на протяжении 25-30 лет. "На первом этапе добыча составит 10 млн кубометров. Это - наша цель на 2023-й год. Затем будут осуществлены работы по расширению объемов поставок. Приблизительно через 4 года планируется довести добычу до 40 млн кубометров. С достижением этого показателя мы сможем покрывать за счет месторождения в Черном море весь газ, используемый в жилых домах Турции", - рассказал глава ведомства.

Дёнмез выразил надежду, что у Турции не возникнет проблем с обеспечением природным газом и в нынешний зимний сезон. "Изменений в тарифах также не предвидится", - сказал он.

Министр также коснулся планов строительства совместно с Россией еще одной атомной электростанции в районе Синоп на черноморском побережье. "В ходе встречи двух лидеров (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина – прим. ред.) было достигнуто понимание относительно строительства второй электростанции в Турции. Но безусловно, по этому вопросу еще есть что обсудить", - пояснил глава ведомства.

Дёнмез отметил, что российская сторона смогла убедиться в высоком уровне квалификации и профессионализма турецких подрядчиков и поставщиков в ходе работ по строительству АЭС "Аккую".

Он заверил, что реализация проекта по строительству АЭС в Синопе сулит немалые выгоды обеим сторонам.