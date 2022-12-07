Анкара и Вашингтон обсудили двусторонние отношения

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Во время телефонного разговора было отмечено, что Турция и США, как два союзника по НАТО, должны сосредоточиться на стратегических приоритетах и ​​общих интересах, подчеркнута важность продолжающегося сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

В ходе переговоров были переданы ожидания Турции относительно завершения процесса утверждения запроса на закупку и модернизацию F-16 Конгрессом США.

В ходе разговора также было затронуто проведение Турцией операции против террористической организации PПК/PYD/YPG в Сирии и Ираке. Отмечено, что Турция, подвергшаяся террористическим атакам, имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Конвенции ООН. Было подчеркнуто, что Турция полна решимости устранить все виды террористических опасностей и угроз.