Азербайджан, Россия и Иран могут выступать игроками в поставках газа из Турции - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Россия и Иран могут выступать игроками в поставках газа из Турции.

Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Введены в эксплуатацию две нитки газопровода «Турецкий поток». Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения Европы через Болгарию. Азербайджан, Россия и Иран могут выступать здесь игроками", - отметил министр.

Министр также сказал в Турции готова инфраструктура для создания торговой площадки для европейского рынка, в настоящее время завершается подготовка дорожной карты.

Касательно переговоров с Россией об отсрочке оплаты за природный газ, Донмез сказал, что переговоры продолжаются.

"Мы сейчас обсуждаем многие вопросы, в том числе перенос сроков", - сказал он.