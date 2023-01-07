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Азербайджан, Россия и Иран могут выступать игроками в поставках газа из Турции - министр

Турция Материалы 7 января 2023 00:18 (UTC +04:00)
Азербайджан, Россия и Иран могут выступать игроками в поставках газа из Турции - министр

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Россия и Иран могут выступать игроками в поставках газа из Турции.

Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Введены в эксплуатацию две нитки газопровода «Турецкий поток». Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения Европы через Болгарию. Азербайджан, Россия и Иран могут выступать здесь игроками", - отметил министр.

Министр также сказал в Турции готова инфраструктура для создания торговой площадки для европейского рынка, в настоящее время завершается подготовка дорожной карты.

Касательно переговоров с Россией об отсрочке оплаты за природный газ, Донмез сказал, что переговоры продолжаются.

"Мы сейчас обсуждаем многие вопросы, в том числе перенос сроков", - сказал он.

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