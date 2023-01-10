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Турция успешно испытала новый БПЛА

Турция Материалы 10 января 2023 12:53 (UTC +04:00)
Турция успешно испытала новый БПЛА

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турецкая компания "Байкар" успешно провела испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертикального взлета и посадки "Байрактар".

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что испытания беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой на рабочей высоте 8 000 футов были успешно завершены.

Впервые анонсированный турецкой компанией "Байкар" в 2019 году, БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой способен также выполнять задачи в рамках разведывательных миссий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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