Экспорт легковых автомобилей Турции в 2022 году составил $9,2 млрд

Экспорт легковых автомобилей из Турции в 2022 году составил 9 млрд 264 млн 807 тыс. единиц, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В прошлом году экспорт автомобильной промышленности Турции составил 30 млрд 995 млн 808 тыс. долларов.

На долю легковых автомобилей приходится 29,9 процента всего экспорта автопрома страны.

В 2022 году легковые автомобили производства Турции поставили в свыше 110 стран, автономных регионов и свободных экономических зон.

Экспорт в Великобританию превысил $1 млрд

Ведущим импортером легковых автомобилей из Турции в 2022 году стала Франция. Экспорт легковых автомобилей турецкого производства в эту европейскую страну в прошлом году сократился на 12,6 процента по сравнению с 2021 годом – до 1 млрд 517 млн 945 тыс. долларов.

Далее следуют Великобритания и Италия.

Экспорт Турции в Великобританию в прошлом году вырос на 31,71 процента, превысив 1 млрд. долларов. Поставки в Италию в отчетном периоде выросли на 1,84 процента – до 882 млн 558 тыс. долларов.

Четвертым основным импортером легковых автомобилей из Турции в прошлом году стала Испания.

Экспорт легковых автомобилей производства Турции в эту страну сократился на 2,6 процента по сравнению с 2020 годом – до 818 млн 708 тыс. долларов.

Экспорт легковых автомобилей из Турции в Германию в прошлом году упал на 11,85 процента – до 744 млн 540 тыс. долларов.

Польша в прошлом году приобрела у Турции легковые автомобили на сумму 607 млн 134 тыс. долларов, Словения – 418 млн 233 тыс. долларов, Израиль – 394 млн 109 тыс. долларов, Бельгия – 276 млн 456 тыс. долларов, Египет – 222 млн 995 тыс. долларов.