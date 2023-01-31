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В Турции огласили дату Газового саммита в Стамбуле

Турция Материалы 31 января 2023 04:08 (UTC +04:00)
В Турции огласили дату Газового саммита в Стамбуле

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В Стамбуле 14-15 февраля 2023 года пройдет Газовый саммит (Istanbul Gas Summit) с участием стран-производителей «голубого топлива» с Ближнего Востока, Средиземного моря и Центральной Азии, и потребителей из Европы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщил в понедельник министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По словам министра, подготовка к саммиту продолжается.

Девизом предстоящего саммита выбраны слова: «Сообща обезопасить будущее» (Securing the Future Together).

Глава Минэнерго Турции рассказал далее о шагах по формированию в Турции международного газового хаба.

«Турция продолжает «энергетическую дипломатию», нацеленную на превращение страны в хаб. Только за последний год делегации Минэнерго Турции посетили до 15 стран Центральной Азии и Персидского залива», - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день Анкара наряду с Болгарией, ведет обсуждение вопроса поставок газа в Северную Македонию, Румынию и Молдову.

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