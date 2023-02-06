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В Турции приостановлено обучение в вузах регионов, пострадавших от землетрясения

Турция Материалы 6 февраля 2023 20:05 (UTC +04:00)
В Турции приостановлено обучение в вузах регионов, пострадавших от землетрясения

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Приостановлен учебный процесс в университетах в регионах, пострадавших от землетрясения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, здания университетов, в которых приостановлено обучение, будут использоваться в качестве убежищ.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 541, пострадали 9 733 человека.

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