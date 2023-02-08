ООН объявила о выделении $25 млн гуманитарной помощи Турции и Сирии

БАКУ /Trend/ - Во вторник ООН объявила о гуманитарной помощи в размере 25 миллионов долларов для Турции и Сирии после смертоносных землетрясений, унесших более 6 тыс. жизней.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Группы ООН по оценке и координации стихийных бедствий сегодня находятся в Адане, а завтра отправятся в Газиантеп для поддержки поисково-спасательных групп Турции", - сказал он.

По его словам, среди пострадавших в результате землетрясения в Турции есть и сирийские беженцы. Он отметил, что сирийские беженцы составляют более 1,7 миллиона из 15 миллионов человек, проживающих в 10 провинциях, пострадавших от землетрясений в Турции.

"Мы будем делать все, что хочет от нас правительство Турции, и постараемся быть максимально полезными", - сказал Дюжаррик.

Он также сказал, что дорога на северо-запад Сирии из Турции была повреждена, что временно прервало гуманитарную помощь в пострадавшие от землетрясения районы.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 434, пострадал 31 777 человек.