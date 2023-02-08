Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в зону стихийного бедствия

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время находится в провинции Кахраманмараш, на которую пришелся наибольший удар во время землетрясения.

Как сообщает в среду Trend, министр внутренних дел Сулейман Сойлу и другие официальные лица встретили прибывшего в аэропорт Кахраманмараша Президента Эрдогана и проинформировали о проводимых спасательных работах в зоне землетрясения.

Ожидается, что затем Реджеп Тайип Эрдоган посетит Хатай, который также подвергся большим разрушениям, чтобы на месте ознакомиться с ходом поисково-спасательных операций.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш. Число погибших превысило 7 тысяч, пострадавших - 40 тысяч.