За год в зоне бедствия в Турции будут построены до 320 тыс. домов - вице-президент

Государство прилагает все усилия для скорейшего устранения последствий февральских землетрясений. Об этом сказал журналистам вице-президент Турции Фуат Октай на пути в столицу Турецкой Республики Северного Кипра - Лефкошу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, за год будут построены и переданы жителям зоны бедствия около 320 тыс. жилых объектов. В целом же, на юге и юго-востоке страны планируется строительство до 650 тыс. домов. «Мы стремимся как можно скорее вернуть людям дома, залечить раны», - подчеркнул политик.

Октай отметил, что самый трудный период первых недель после бедствия остался позади. «Сегодня, мы находимся на втором этапе. Временно разместили до 3 млн сограждан, в том числе в палаточных и модульных городках», - сказал Октай.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тыс. человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.