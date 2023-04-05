Эрдоган заявил о необходимости реформировать СБ ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о необходимости реформирования системы ООН, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат всего лишь 5 стран, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета ООН крайне необходимо», - сказал турецкий лидер по окончании церемонии ифтара (вечерний прием пищи во время месяца Рамазан) в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

Касаясь перспектив урегулирования украинского кризиса, глава государства выразил уверенность в возможности установления между Россией и Украиной справедливого мира.

По его словам, достижение этой цели «предоставит сторонам достойный выход из сложившейся ситуации и выведет регион из водоворота, в который он был втянут».

Президент Турции также выразил отношение к провокациям в отношении священной книги мусульман – Корана, которые имели место в ряде стран.

«Отвратительные провокации, включая сожжение Корана, ни в коей мере неприемлемы и не подлежат оправданию», - заявил он.

Президент Эрдоган подчеркнул, что такого рода действия представляют собой «явное и недвусмысленное преступление на почве ненависти».

«Подобным злодеяниям, которые оскорбляют почти 2 млрд. человек и вызывают у них гнев, должен быть положен конец», - призвал глава турецкого государства.