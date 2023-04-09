Ученые Турции и Сербии разработают систему раннего предупреждения от ядерных ударов

Турецкие и сербские ученые разработают систему раннего предупреждения с целью защиты приграничных районов стран НАТО от ядерных атак, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Проект, подготовленный турецким Университетом Болу имени Абанта Иззета Байсала (BAİBÜ) и сербским Нишским университетом, получил одобрение со стороны Североатлантического альянса.

Преподаватель факультета физики BAİBÜ, профессор Эрджан Йылмаз сообщил, что работы в рамках проекта стартовали около трех месяцев назад. В целом проект планируется завершить за два года.

Турецкая сторона возьмет на себя производство датчиков, а сербская - схемы синхронизации считывателей и программное обеспечение, совместимое с этими устройствами.

В рамках проекта в Болу состоялось мероприятие с участием специалистов из Турции, Сербии, Словении и Ирландии, участники которого обменялись идеями по продвижению инициативы.

В беседе с «Анадолу» профессор Эрджан Ыйлмаз сообщил, что система, которая будет разработана в рамках проекта, будет представлена ​​НАТО.

«Мы завершим подготовку сенсорной части примерно через 8 месяцев. Сербская сторона приступила к работе над электронной схемой. Работы продолжаются. Система будет интегрирована в дроны. Беспилотник будут постоянно контролировать приграничные районы стран-членов НАТО. В случае какой-либо ядерной утечки, угрозу можно будет оперативно распознать, а в случае ядерной атаки - заблаговременно уведомить власти. Разработку можно использовать как систему раннего предупреждения», - сказал Йылмаз.

В свою очередь преподаватель факультета электронной инженерии Нишского университета Сербии профессор Горан Ристич выразил удовлетворение работой с турецкой командой.

Консультант проекта из Ирландии доктор наук Александр Якшич сообщил, что участники проекта прикладывают все усилия для его успешного завершения. «По завершении работ проект с легкостью может быть использован странами НАТО», - сказал консультант.