Эрдоган рассчитывает, что президентские выборы в Турции ограничатся одним туром

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что предстоящие 14 мая в стране президентские выборы ограничатся одним туром, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Уверен, что народ завершит эти выборы одним туром", - сказал он в среду в эфире телеканала CNN TÜRK.

По словам Эрдогана, "выборы 14 мая станут посланием Турции Западу". "Мы сейчас заняты своими делами, в оборонной промышленности уровень самодостаточности у нас достиг 80%, и это успех", - сказал турецкий лидер, отметив, что выборы 14 мая станут "переломной точкой", за их исходом внимательно следят не только на Западе, но и в странах исламского мира.

Отвечая на вопрос, в чем коренное отличие нынешних выборов от предыдущих, Эрдоган отметил, что они имеют жизненно важное значение для реализации стратегии "столетия Турции", которую в столетнюю годовщину провозглашения республики объявила возглавляемая президентом правящая Партия справедливости и развития (ПСР).