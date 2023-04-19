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Прошли испытания турецкого беспилотного морского аппарата

Турция Материалы 19 апреля 2023 19:30 (UTC +04:00)
Прошли испытания турецкого беспилотного морского аппарата

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БАКУ /Trend/ - Прошли первые испытания турецкого беспилотного морского аппарата MIR İDA.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом говорится в публикации в Twitter министра оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

"Тем самым были получены новые возможности в связи с подводной боевой техникой", - говорится в публикации.

Отметим, что MIR İDA был создан на судостроительном заводе SEFINE в рамках соглашения, подписанного между руководством оборонной промышленности Турции и ASELSAN. Предназначенный для боевых миссий против подводных лодок MIR İDA может использоваться в таких операциях, как разведка, наблюдение, наземный бой.

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