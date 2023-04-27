У берегов Турции спасены 50 мигрантов

В Эгейском море у побережья района Айваджык северо-западной турецкой провинции Чанаккале спасены 50 нелегальных мигрантов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Резиновая лодка с выходцами из Сомали, Эритреи и Йемена была выдворена греческой стороной в территориальные воды Турции.

После получения соответствующей информации на место был направлен катер турецкой береговой охраны.

После прохождения соответствующих процедур все нелегальные мигранты были доставлены в местное управление по делам миграции.