Турция и США заморозили активы подозреваемых в финансировании терроризма

Власти Турции и США одновременно заморозят средства двоих подозреваемых в финансировании террористических организаций. Об этом говорится в сообщении МИД Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Решение принято в результате совместного расследования сторон, установившего причастность данных лиц к спонсированию терроризма.

Министерство казначейства и финансов Турции также распространило заявление, в котором общественности была предоставлена ​​подробная информация об упомянутом решении.

"Активы сети, которая ранее была признана финансирующей террористическую организацию ИГ, были одновременно заморожены двумя странами 5 января 2023 года",- рассказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Турция продолжит предпринимать эффективные шаги по предотвращению финансирования терроризма, взаимодействуя в этом направлении с международными партнерами.