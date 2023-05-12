В результате ДТП в Турции погибли семь человек

БАКУ /Trend/ - В Турции произошло тяжелое ДТП с участием нескольких автомобилей, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, грузовой автомобиль, движущийся в направлении Анкары, загорелся по неустановленной причине. В то время, как прибывшие на место пожарные тушили загоревшийся автомобиль, произошла цепная авария.

Примерно в 50 метрах от места пожара столкнулись два пикапа, четыре легковых автомобиля и два автомобиля полиции. На место также были направлены бригады скорой помощи и сотрудники полиции. В результате ДТП семь человек погибли, семь человек получили ранения.