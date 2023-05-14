В Турции ввели ряд запретов в день голосования на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - В Турции ввели ряд запретов в день голосования на президентских и парламентских выборах.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в Высшем избирательном совете Турции (ЦИК).

Так, в день голосования запрещена продажа алкогольных напитков запрещена с 06:00 до 00:00; кроме ответственных за поддержание безопасности и порядка в жилых массивах, всем запрещено ношение оружия; в день выборов все развлекательные заведения, такие как кафе и интернет-кафе, будут закрыты; в ресторанах, являющихся развлекательными местами, может подаваться только еда; до 18:00 запрещено проведение свадеб; до 18:00 будет запрещено давать прогнозы и комментировать выборы и их итоги в прессе; с 18:00 до 21:00 будут публиковаться новости и объявления ЦИК, связанные с выборами; все трансляции будут бесплатными после 21:00, ЦИК может установить это время на раньше; если президентские выборы перейдут во второй тур, те же запреты будут применены 28 мая.

В голосовании не могут принять участие:

- Курсанты военно-учебных заведений;

- Осужденные в пенитенциарных учреждениях.