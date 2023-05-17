«Зерновое соглашение» продлено еще на 2 месяца - Эрдоган

Срок действия «зернового соглашения» продлен еще на два месяца. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Турецкий лидер поблагодарил представителей РФ и Украины за поддержку инициативы.

Эрдоган напомнил, что благодаря усилиям Анкары, конструктивности позиций РФ и Украины и вкладу ООН, стамбульское соглашение от 22 июля 2022 года по поставкам агропродукции из черноморских портов, неоднократно продлевалось.

По его словам, последний срок продления сделки близился к концу. «Усилиями Турции, а также при поддержке российских и украинских друзей, «Черноморское зерновое соглашение» продлено еще на два месяца», - отметил Эрдоган.

Политик подчеркнул, что данное соглашение представляет жизненную значимость для бесперебойности глобальных поставок продовольствия, в особенности, нуждающимся странам. «Надеюсь, что это решение [о продлении «зерновой сделки»], ответит интересам всех сторон. Мы продолжим усилия по выполнению всех условий договоренностей, а также предпримем шаги по дальнейшему ее продлению», - сказал президент.

Эрдоган поблагодарил российскую сторону также за готовность не создавать препятствия для выхода турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что зерновая сделка продлена на два месяца.

«Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы, таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность,- в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам»,- сказала представитель российского МИДа на брифинге.

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля.