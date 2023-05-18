Мы продемонстрировали на выборах 14 мая пример демократии для всего мира - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Республиканский союз и Партия справедливости и развития Турции на президентских и парламентских выборах 14 мая продемонстрировали демократию, которая станет примером для всего мира.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в штаб-квартире Партии справедливости и развития Турции.

"Мы не позволим оппозиции, сотрудничающей с террористами, нарушить стабильность в стране", - сказал он.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,50 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,89 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,44 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.