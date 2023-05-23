Высокоскоростная железная дорога Турции соединится с линией Баку-Тбилиси-Карс - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Высокоскоростная железная дорога, которая будет построена в Турции, соединится с линией Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Сивасе.

«Мы построим соединительную линию от станции Еркёй до Кайсери, и продлим эту линию до Эрзинджана, Эрзурума и Карса. Оттуда мы соединим ее с линией Баку-Тбилиси», - сказал он.

В ходе выступления глава государства также раскритиковал позицию председателя НРП Кемаля Кылычдароглу в отношении Карабаха и Зангезурского коридора.

«Мы будем делать все это не оставляя Азербайджан в стороне, а плечом к плечу с нашими азербайджанскими братьями», - сказал Эрдоган.