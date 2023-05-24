Глава минобороны Турции сообщил о нейтрализации 19 террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции в ночь на вторник, 23 мая уничтожили 19 террористов на севере Сирии. В целом же за последний месяц в регионе ликвидировано 126 террористов. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на конференции «Борьба с терроризмом и сирийский вопрос» в Кайсери, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Министр отметил, что Турция продолжает решительную борьбу с террористами на севере Ирака и Сирии. Пещеры и убежища, где укрываются боевики, разрушаются и уничтожаются.

«Иракский район Зап уже зачищен от террористов. Вдоль границ Турции сформирован "коридор безопасности". Наша борьба закончится после уничтожения последнего террориста. У боевиков два пути: либо они сдадутся, либо будут уничтожены. Иного варианта нет!», - отметил Акар.

По его словам, террористическая организация РКК уже на грани краха. «С 24 июля 2015 года по сегодняшний день в регионе уничтожено 37 886 террористов. Число лиц, примыкающих к кровавой организации, снизилось почти до нуля», - констатировал министр.

При этом он подчеркнул, что Турция уважает территориальную целостность и суверенитет Ирака и Сирии, а все действия турецкой армии основаны на нормах международного права.