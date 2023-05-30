Столтенберг обсудил с Эрдоганом предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ключевые вопросы предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом генсек НАТО написал на своей странице в Twitter, передает Trend.

"Провел хороший разговор с президентом Реджепом Тайибом Эрдоганом. Я поздравил его с избранием. Мы обсудили ключевые вопросы предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, продолжение поддержки Украины, укрепление наших сил сдерживания и обороны и завершение вступления Швеции в НАТО", - отметил он.