Названа дата избрания нового председателя парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Названа дата избрания нового председателя Великого Национального собрания Турции, передает в субботу Trend.

Как сказал сегодня временный председатель Великого Национального собрания, лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели после инаугурации Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, данная процедура состоится 7 июня и начнется в 16:00.

Отметим, что сегодня Генеральная ассамблея Великого Национального собрания Турции была созвана по случаю инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.