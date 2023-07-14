Турецкий ASELSAN подписал контракт на модернизацию военных самолетов

БАКУ /Trend/ - Компания ASELSAN, ведущий представитель оборонной промышленности в Турции, заключила контракты на модернизацию самолетов с компанией Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ). Об этом было объявлено на Платформе общественного просвещения (KAP) Турции, передает Trend.

Первый контракт оценивается примерно в 20 млрд 692 млн 40 тыс. 818 турецких лир, а второй контракт - в 1 млрд 197 млн 381 тыс. 949 долларов.

Поставки, предусмотренные этими контрактами, планируются на период с 2023 по 2033 годы.