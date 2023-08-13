Турция с начала года нарастила экспорт чая на 30%

БАКУ /Trend/ - Согласно информации от заместителя главы Союза экспортеров Черноморского региона, Ахмета Хамди Гюрдогана, экспорт чая из Турции в период с января по июль текущего года вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув суммы в 17 миллионов 182 тысячи 55 долларов, передает Trend.

Он также отметил, что в течение первых семи месяцев текущего года Турция осуществила поставки чая в 109 стран и свободных экономических зон.

Общий объем экспорта чая составил 3 576 тонн, что принесло вышеупомянутую сумму 17 миллионов 182 тысячи 55 долларов.

В январе-июле 2022 года экспорт турецкого чая достиг 13 млн 170 тыс. 966 долларов.

Он также отметил, что топ-3 стран-импортеров турецкого чая в данном отчетном периоде включают Бельгию, США и Великобританию. Экспорт в Бельгию достиг 6 миллионов 926 тысяч долларов, в США – 2 миллиона 210 тысяч долларов, в Великобританию – 1 миллиона 930 тысяч долларов.