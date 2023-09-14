Минбороны Турции обратилось с призывом к Армении

БАКУ/Trend/- Министерство национальной обороны Турции обратилось с призывом к Армении в своем еженедельном отчете.

Вооруженные силы Турции продолжают оказывать поддержку азербайджанской армии в модернизации и обучении, поиске и обезвреживании мин и взрывных устройств в районах, освобожденных от армянской оккупации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в еженедельном отчете министерства национальной обороны Турции.

"Мы верим, что Кавказский регион предпримет твердые шаги навстречу мирному будущему. Мы надеемся, что Армения возьмется за протяную ей руку мира, и в очередной раз заявляем о нашей поддержке искренних усилий по установлению постоянного мира между Азербайджаном и Арменией.

Мы и впредь будем поддерживать наших азербайджанских братьев, объединяться с ними и в горе и в радости, руководствуясь принципом "два государства, одна нация", как мы это делали до сих пор", - говорится в отчете.

Отметим, что в министерстве подчеркнули, что путь к спокойствию и стабильности в регионе лежит через подписание мирного соглашения.