ОТГ играет ключевую роль в преодолении кризисов - Омер Болат

БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств (ОТГ) играет ключевую роль в преодолении кризисов.

Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат, передает Trend.

По словам Болата, сложившаяся в мире ситуация и происходящие в различных странах разрушительные стихийные бедствия демонстрируют важность сотрудничества в борьбе с глобальными кризисами.

«ОТГ превратилась в важный центр силы благодаря новому видению, проектами и деятельности. Организация играет ключевую роль в преодолении продовольственного и энергетического кризиса в мире, благодаря ресурсам, мощи и видения стран- членов, а также расположению на самых важных логистических маршрутах», - сказал он.