Завтра начнутся совместные учения ВС Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Завтра начнутся тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023», которые пройдут в Азербайджане по случаю столетия Турецкой Республики.

Как передает Trend, об этом сообщается в аккаунте министерства национальной обороны Турции в социальной сети Х.

"Завтра начнутся учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023», которые будут проведены с целью укрепления дружбы и сотрудничества между сухопутными войсками Турции и Азербайджана, а также обмена знаниями и опытом", - говорится в публикации.

Отметим, что в учениях, которые пройдут в нашей стране с 23 по 25 октября, задействовано значительное количество техники, артиллерийских и авиационных средств различных видов войск обеих братских стран, а также инженерная техника.