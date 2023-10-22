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Завтра начнутся совместные учения ВС Азербайджана и Турции

Турция Материалы 22 октября 2023 14:49 (UTC +04:00)
Завтра начнутся совместные учения ВС Азербайджана и Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Завтра начнутся тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023», которые пройдут в Азербайджане по случаю столетия Турецкой Республики.

Как передает Trend, об этом сообщается в аккаунте министерства национальной обороны Турции в социальной сети Х.

"Завтра начнутся учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023», которые будут проведены с целью укрепления дружбы и сотрудничества между сухопутными войсками Турции и Азербайджана, а также обмена знаниями и опытом", - говорится в публикации.

Отметим, что в учениях, которые пройдут в нашей стране с 23 по 25 октября, задействовано значительное количество техники, артиллерийских и авиационных средств различных видов войск обеих братских стран, а также инженерная техника.

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