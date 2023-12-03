Турция приветствует снятие оружейного эмбарго с Сомали

БАКУ /Trend/ - Турция приветствует принятие Советом Безопасности ООН резолюции об отмене оружейного эмбарго в отношении Сомали. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает Trend.

В официальном сообщении отмечается, что в МИД Турции решение СБ ООН оценивается как "историческое", и выражается надежда, что оно принесет Сомали мир, процветание и обнадеживающие перспективы на будущее.

Турецкое ведомство подчеркивает, что Анкара намерена продолжать оказывать поддержку Сомали и ее народу.

Ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию об отмене оружейного эмбарго в отношении Сомали.