Турция, Румыния и Болгария подпишут соглашение по противоминным мерам в Черном море

БАКУ /Trend/ - Турция продолжает делать шаги, чтобы возродить зерновую сделку. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, передает Trend.

"Мы надеемся, что конфликт на Украине, который влияет на весь мир, закончится как можно скорее. Мы продолжаем реализовывать со своей стороны инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было заключено при координации нашей страны и за счет своей эффективности внесло большой вклад в преодоление продовольственного кризиса", - отметил министр.

Гюлер также указал, что Турция ответственно и беспристрастно выполняет Конвенцию Монтрё о проливах, которая обеспечивает баланс в Черном море. Он добавил, что 22-23 ноября в Турции прошел третий раунд заседаний Целевой группы по противоминным мерам в Черном море.

"Заседание прошло в рамках выдвинутой нами трехсторонней инициативы, направленной против минной угрозы в Черном море. Мы планируем провести церемонию подписания соответствующего соглашения в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран (Болгарии, Румынии и Турции)", - сказал министр.