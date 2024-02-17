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Хакан Фидан провел переговоры с Анналеной Бербок

Турция Материалы 17 февраля 2024 22:41 (UTC +04:00)
Хакан Фидан провел переговоры с Анналеной Бербок

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На полях 60-й Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча министра иностранных дел Турции, Хакана Фидана, с его немецким коллегой, Анналеной Бербок, передает Trend.

В ходе этой встречи глава МИД Турции отметил необходимость немедленных действий для прекращения насилия в Газе.

Министры затронули вопросы отношений в рамках НАТО, при этом Хакан Фидан подчеркнул важность сотрудничества с Германией в сфере энергетики.

По его словам, оборот двусторонней торговли между Турцией и Германией в прошлом году составил около 50 миллиардов долларов, и стороны стремятся увеличить этот показатель до 60 миллиардов долларов.

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