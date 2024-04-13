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С места аварии на канатной дороге в Анталье эвакуированы 174 человека

Турция Материалы 13 апреля 2024 19:29 (UTC +04:00)
С места аварии на канатной дороге в Анталье эвакуированы 174 человека

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья завершилась операция по спасению людей на месте аварии на канатной дороге.

Как передает Trend, об этом сказал глава Турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Окай Мемиш.

Он отметил, что эвакуированы 174 из 184 человек с места аварии на канатной дороге, произошедшей в результате обрушения одной из опор сооружения. Глава AFAD добавил, что расследование причин авария продолжается.

Отметим, что в пятницу на канатной дороге Tunektepe Teleferik в городе Анталья в Турции одна из пассажирских кабин ударилась о столб и разбилась, упав на скалистую местность.

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