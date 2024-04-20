Товарооборот между Турцией и Африкой достиг $37 млрд

БАКУ /Trend/ - Объем торговли Турции с Африкой в 2023 году достиг 37 миллиардов долларов. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в своем выступлении на бизнес-форуме Турция-Танзания в Стамбуле, передает Trend.

«Объем нашей торговли с африканским континентом, составлявший в 2003 году 5,4 миллиарда долларов, в 2023 году достиг 37 миллиардов долларов.

За этот период наш экспорт увеличился с 2,1 миллиарда долларов до 22 миллиардов долларов, а импорт - с 3,3 миллиарда долларов до 15 миллиардов долларов. Это очень важные изменения, но нам еще предстоит пройти долгий путь», - заявил Йылмаз.

Отметив, что Турция всегда придавала большое значение своим отношениям с братскими африканскими странами и народами, через такие организации, как Turkish Airlines (THY), которая осуществляет регулярные рейсы в 62 направления в Африке, а также Турецкое агентство международного развития (TIKA), Фонд Маариф и Институт Юнуса Эмре, Йылмаз добавил, что количество турецких посольств в Африке, которое в 2002 году составляло 12, сегодня увеличилось до 44. Также он отметил, что количество африканских посольств в Анкаре, которое составляло 10 в начале 2008 года, сейчас выросло до 38.