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Генсек НАТО совершит визит в Турцию

Турция Материалы 22 ноября 2024 22:31 (UTC +04:00)
Генсек НАТО совершит визит в Турцию
Фото: Акорда

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Турцию.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении НАТО.

Согласно информации, это будет первый визит Рютте в Анкару после своего назначения на должность. В ходе визит генсек НАТО встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

Сообщается, что генсек также встретится с представителями турецкой оборонной промышленности и посетит предприятие Turkish Aerospace Industry.

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