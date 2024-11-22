Генсек НАТО совершит визит в Турцию

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Турцию.
Как передает Trend, об этом говорится в заявлении НАТО.
Согласно информации, это будет первый визит Рютте в Анкару после своего назначения на должность. В ходе визит генсек НАТО встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и министром национальной обороны Яшаром Гюлером.
Сообщается, что генсек также встретится с представителями турецкой оборонной промышленности и посетит предприятие Turkish Aerospace Industry.