В США опубликовали показания главы фирмы, составившей досье на Трампа

Сенатор-демократ Дайан Файнстайн во вторник опубликовала на своем сайте показания руководителя компании Fusion GPS Гленна Симпсона, которая в период избирательной кампании в США в 2016 году опубликовала досье с компроматом на Дональда Трампа, передает РИА Новости.



"Американский народ заслуживает возможности увидеть то, что он (Симпсон — ред.) сказал, и делать самостоятельные суждения. Инсинуации и дезинформация о стенограмме являются частью глубоко тревожащих усилий по подрыву расследования потенциального сговора и воспрепятствования правосудию. Единственный способ прояснить ситуацию-сделать стенограмму публичной", - написала Файнстайн.

Объем показаний Симпсона превышает 300 страниц машинописного текста, некоторые упомянутые там имена затерты.

Ранее стало известно, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.



В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего агента британской разведки МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован в СМИ. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.





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