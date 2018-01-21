В Калифорнии упал военный вертолет "Apache"

21 января 2018 05:49 (UTC+04:00)

Вертолет сухопутных сил США упал в субботу в штате Калифорния, погибли двое пилотов. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона, передает ТАСС.

Катастрофа произошла в пустыне, ее причина пока не уточняется. Разбился вертолет AH-64 "Apache", который совершал учебный полет. В связи с произошедшим начато расследование.

Телеканал отмечает, что в текущем году это первый несчастный случай, который привел к жертвам среди американских военных.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Американец вышел на уборку снега с огнеметом
США 04:03
В США уличили в домогательствах активно борющегося с ними конгрессмена
США 02:10
Останется ли решение о продлении соглашения ОПЕК+ в силе?
Энергетика 01:21
Китай обвинил ВМС США в нарушении территориальных вод
Китай 20 января 12:32
Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования
США 20 января 10:10
Белый дом выдвинул ультиматум демократам
США 20 января 10:07
В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Центральной Азии и США
США 20 января 09:41
Пентагон призвал конгресс принять федеральный бюджет
США 20 января 06:03
Госдеп одобрил планы по продаже Бельгии 34 самолетов F-35
США 20 января 02:21
США готовы работать с ООН и Россией в рамках процесса передачи власти в Сирии
США 19 января 19:58
В Японии выразили протест США из-за пролетов военных вертолетов над школой
Другие страны 19 января 11:04
В Конгресс США внесли законопроект о повторном введении санкций против Ирана
Ядерная программа 19 января 10:15
Группа конгрессменов призвала Трампа восстановить военные контакты с КНДР
США 19 января 06:33
Турции следует воздержаться от военной операции в сирийском районе Африн - Госдеп
США 19 января 02:00
Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире
США 18 января 23:35
США придерживаются обязательств в рамках иранской ядерной сделки - Хейли
США 18 января 22:53
Азербайджан и США обсудили новый законопроект в сфере энергетики
Энергетика 18 января 21:23
В США при прорыве трубы пострадала редкая коллекция романов Стивена Кинга
США 18 января 19:32