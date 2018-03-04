США не намерены делать исключения для стран при вводе пошлин на сталь и алюминий

4 марта 2018 19:52 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп пока не собирается делать исключений для отдельных государств при планируемом вводе пошлин на импорт стали и алюминия в США. Об этом заявил министр торговли Уилбур Росс в субботу в эфире телеканала ABC, передает ТАСС.

"Я знаю, что он [Трамп] побеседовал с рядом мировых лидеров", - сказал Росс. "Я не слышал, чтобы он говорил о каких-либо исключениях", - добавил министр. Он констатировал, что решение по этому вопросу предстоит принять Трампу.

Росс не согласился с тем, что указанные меры в сфере торговли окажут негативное влияния на экономику США. По его словам, "неверно утверждать, что это приведет к сокращению большого числа рабочих мест, росту цен, создаст беспорядок".

В четверг Трамп заявил, что США на будущей неделе введут импортные пошлины на сталь и алюминий. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США.

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