В Пенсильвании более 100 тысяч человек остались без электричества из-за снежного шторма

8 марта 2018 21:53 (UTC+04:00)

В Пенсильвании около 110 тыс. человек остались без электричества из-за снежного шторма. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на энергетическую компанию, передает RT.

Отмечается, что в среду, 7 марта, в некоторых районах Пенсильвании выпало более 30 см снега.

Многие школы, а также ряд предприятий всё ещё остаются закрытыми.

3 марта в американском штате Мэриленд был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с сильным ветром. Также сообщалось, что число погибших в результате шторма на Восточном побережье США возросло до восьми.

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