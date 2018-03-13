Тиллерсон не получал официального уведомления об отставке - СМИ

13 марта 2018 19:04 (UTC+04:00)

Рекс Тиллерсон, уволенный президентом США Дональдом Трампом с поста госсекретаря, до утра вторника не получал официального уведомления о своей отставке. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников Госдепартамента, передает ТАСС.

По данным источников, возможно, Тиллерсон получил некое извещение об отставке по телефону, так как сократил сроки своей поездки по странам Африки.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил о том, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео, который до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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