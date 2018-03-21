Подозреваемый во взрывах в Остине погиб при попытке задержания

Подозреваемый в причастности ко взрывам в американском Остине (штат Техас) погиб при попытке задержания полицией и сотрудниками ФБР, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KVUE.

Серия взрывов в Остине, связанных с тем, что неизвестные подкидывали взрывчатку к частным домам, началась в начале марта этого года. Жертвами инцидентов стали два человека, четверо пострадали. Власти связывают между собой большинство из данных случаев.

Во вторник на складе FedEx недалеко от города Сан-Антонио (примерно 120 километров от Остина) взорвалась посылка, предназначавшаяся для получателя в Остине. В результате взрыва была ранена одна из сотрудниц компании.

По данным телеканала, подозреваемый привел в действие взрывное устройство, на месте происшествия были слышны выстрелы.

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